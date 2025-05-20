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Производитель аккумуляторов CATL разместил акции в Гонконге на $4,6 млрд

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. разместил акции в Гонконге на 35,66 млрд гонконгских долларов ($4,6 млрд).

Листинг CATL стал крупнейшим размещением в Гонконге с начала текущего года. В случае реализации опциона доразмещения его объем может увеличиться до $5,2 млрд.

Как говорится в сообщении CATL, компания разместила 135,6 млн бумаг по цене в 263 гонконгских доллара – верхней границе объявленного ранее ценового диапазона.

Подъем цены акций CATL на дебютных торгах во вторник достигал 18,4%, стоимость бумаг поднималась до 311,4 гонконгского доллара.

Акции CATL также торгуются в Шэньчжене, они прибавляют в цене 1,1%.

Привлеченные средства будут направлены, главным образом, на строительство предприятия компании в Венгрии. В общей сложности CATL имеет 13 производственных предприятий по всему миру.

Совокупный объем размещений акций в Гонконге с начала 2025 года достиг $7,73 млрд, свидетельствуют данные LSEG. Годом ранее он составил $1,05 млрд.

CATL Contemporary Amperex Technology Co
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