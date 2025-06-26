CATL планирует внедрить в Европе свои технологии быстрой замены аккумуляторов электромобилей

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Китайская Contemporary Amperex Technology Co. (CATL), крупнейший в мире производитель аккумуляторов для электромобилей, планирует внедрять в Европе свои технологии рециклинга и быстрой замены аккумуляторов, пишет Financial Times.

Быстрая замена аккумуляторов имеет огромный потенциал в Европе с точки зрения удешевления и продления сроков службы этих компонентов, заявил газете секретарь совета директоров CATL Ли Цзян.

Такие технологии позволяют за несколько минут заменить разряженный аккумулятор на заряженный, а также снизить цену электромобиля, поскольку автовладельцам не придется платить за аккумулятор - самый дорогой его компонент.

Технологии быстрой замены аккумуляторов, впервые внедренные китайской NIO, медленно распространяются за пределами страны из-за высокой стоимости строительства сервисных станций, однако набирают популярность на фоне роста продаж электромобилей и усиления опасений в отношении цепочек поставок аккумуляторов, пишет FT.

NIO уже эксплуатирует 60 станций замены аккумуляторов в Германии, Нидерландах, Норвегии, Швеции и Дании, а Stellantis недавно начала использовать эти технологии в рамках своей службы каршеринга Free2move в Испании.

CATL планирует до конца текущего года построить 1 тыс. станций замены аккумуляторов в Китае и 10 тыс. станций за три года.

"Затем мы сможем скопировать эту бизнес-модель в Европе и других регионах", - сказал Ли Цзян и добавил, что компания уже обсуждала использование таких технологий в Европе с автопроизводителями.