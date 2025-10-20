Поиск

"Домклик" сообщил, что цены на жилье в России не успевают за инфляцией

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Рост цен на первичном и вторичном рынке жилья пониже уровня инфляции, говорится в исследовании "Домклик" и "СберИндекс" за сентябрь 2025 года.

"Рост цен на первичном рынке несколько ускорился, на вторичном замедлился, но в обоих случаях он не успевает за инфляцией: за 12 месяцев новостройки и готовое жилье прибавили всего 5% и 5,7%", - говорится в исследовании.

Эксперты уточняют, что рост цен связан с активизацией спроса. Так, количество сделок на первичном и вторичном рынках росло с июня по сентябрь. При этом цены на вторичном рынке жилья в целом растут несколько быстрее, компенсируя отставание, начавшееся ранее с запуском льготных программ (+9,4% г/г против +4,4% г/г).

Квадратный метр новостройки, согласно данным о заключенных ипотечных сделках Сбера в сентябре, стоит в среднем 176,9 тысячи рублей. Лидерами по стоимости строящегося жилья остаются Москва (368,9 тысячи рублей за м2), Санкт-Петербург (246,9 тысячи рублей), Республика Татарстан (195 тысяч рублей). Среди крупнейших регионов наибольший рост за месяц зафиксирован в Ленинградской и Калининградской областях (2,5% и 1,9%) и Москве (1,3%).

Разрыв между ценой предложения и ценой сделки, который показывает степень уверенности продавца, вновь снизился и продолжает находиться ниже значений 2022 - 2023 годов Это увеличивает вероятность разворота цен в сторону снижения в ближайшие месяцы или же их фиксации на текущем уровне, говорят эксперты.

Что касается вторичного рынка, средняя стоимость квадратного метра такого жилья в сентябре составила 117,5 тысяч рублей. Среди крупнейших регионов наибольшая стоимость готовых квартир - в Москве (317,2 тысячи рублей), Петербурге (215 тысяч рублей) и Московской области (150,1 тысячи рублей).

На вторичном рынке продолжилась тенденция к сокращению разрыва между ценой предложения и сделки, при этом со второй половины 2023 года этот показатель ни разу не превысил значение 18%. В среднесрочной перспективе это создает предпосылки для снижения цен, уверены эксперты.

В целом цены на готовое жилье продолжают сокращать отставание, вызванное большими объемами сделок по льготным программам в 2020 - 2024 годов, резюмируют они.

