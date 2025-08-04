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Квартира в Петербурге попала в топ-5 самой дорогой "вторички" от "Домклика"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Петербургская квартира заняла четвертую строчку в пятерке самого дорогого вторичного жилья России, говорится в исследовании сервиса "Домклик" Сбербанка.

"Аналитический центр "Домклик" изучил предложение квартир премиум-класса на рынке готового жилья и составил топ-5 самых дорогих лотов на своей витрине. Большая часть таких объектов сосредоточена в Москве: из сотни самых дорогих предложений лишь одно находится за ее пределами - в Санкт-Петербурге", - говорится в обзоре.

На первом месте располагается пентхаус в Гранатном переулке в Москве стоимостью 2,8 млрд рублей. Площадь квартиры - 952 кв.м. В доме 2009 года постройки всего 17 квартир.

На втором месте находится шестикомнатная квартира в Хамовниках площадью 443 кв.м. Стоимость лота - 2 млрд рублей.

Третью строчку занимает семикомнатная квартира площадью 470 кв.м за 1,8 млрд рублей на Пречистенке.

Квартира площадью 1 тысяча кв.м в Петербурге заняла четвертое место. Лот продают за 1,7 млрд рублей. В квартире несколько уровней. Сам дом был построен в 90-х годах XIX века для коллекционера и деятеля искусств Петра Петровича Вейнера.

Замыкает список пентхаус площадью 453 кв.м за 1,7 млрд рублей на Котельнической набережной Москвы. Квартира предлагается без отделки.

Петербург Домклик Сбербанк Москва Хамовники Пречистенка
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