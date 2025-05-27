В Москве аренда самого дорогого жилья подорожала за год почти вдвое

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Аренда самой дорогой квартиры в Москве сегодня обойдется в 4 млн рублей, что почти вдвое превышает прошлогодний показатель, сообщили аналитики "Домклик" Сбербанка.

"Самую дорогую квартиру в Москве предлагают в аренду за 4 млн рублей в месяц. По данным аналитиков "Домклик", которые изучили рынок долгосрочной аренды элитного жилья, это в два раза превышает прошлогодние показатели: в мае 2024 года максимальная запрашиваемая ставка за премиальное жилье составляла 2,5 млн рублей в месяц", - говорится в исследовании.

За 4 млн рублей предлагается пентхаус в 430 "квадратов" в элитном ЖК с охраняемой территорией на Большой Татарской улице в Замоскворечье. К квартире с авторским ремонтом и террасой прилагается аренда машиноместа в подземном паркинге.

В тройку лидеров также вошли трехуровневый пентхаус в 700 кв.м на Пречистенке в Хамовниках с террасой, хаммамом, спортзалом и помещениями для обслуживающего персонала за 3 млн рублей в месяц и четырехкомнатная квартира в 250 кв.м на улице Улофа Пальме в Раменках за 2 млн рублей в месяц. В ней три спальни, четыре санузла, гостиная и кухня.

Кроме того, аналитики изучили медианную арендную ставку и площадь среди топ-100 самых дорогих лотов на витрине "Домклик", выяснив, что объем предложения на рынке долгосрочной аренды элитного жилья снизился на 27%.

"За последний год стоимость квадратного метра элитного жилья выросла на 17,5% и составила 6,1 тысячи рублей. С учетом медианной площади квартиры премиум-сегмента - 244,5 кв. м - ежемесячная ставка аренды находится на уровне 1,5 млн рублей. В прошлом году за аналогичную сумму (1,5 млн рублей) можно было в среднем арендовать квартиру площадью около 290 кв.м", - пишут эксперты.