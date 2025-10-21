Минфин рассматривает обращение ИТ-отрасли о сохранении льготы по НДС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ получил обращение ИТ-ассоциаций с просьбой сохранить льготу по уплате НДС при реализации российского ПО, рассматривает его, сообщил глава министерства Антон Силуанов журналистам во вторник.

"Получали такие предложения. Рассматриваем", - сказал министр.

Согласно внесенным в Госдуму поправкам в Налоговый кодекс, планируется исключение пункта о нулевой ставке по НДС при коммерциализации ПО, включенного в реестр отечественного софта. Также проект предусматривает для ИТ-отрасли повышение ставки льготных страховых взносов с 7,6% до 15%.

Крупнейшие российские ИТ-ассоциации - "Руссофт", АПКИТ (Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий) и "МИТ - Мы ИТ" - направили письма премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину, в которых просят сохранить льготу по НДС.

Представители отрасли назвали отмену льготы "крайне болезненной мерой". По их расчетам, это может повлечь потерю выручки российских ИТ-компаний в 2026 году на более чем 100 млрд рублей и падение темпов развития отрасли с существующих 20-25% до 3-5%.

Авторы писем пояснили, что в условиях сокращения инвестиционных расходов крупных компаний при текущей ключевой ставке рост корпоративных ИТ-бюджетов также будет заморожен. При этом значимая часть спроса на российское ПО приходится на организации, которые не смогут принять к зачету входной НДС - банки, госорганы, бюджетные организации, малый бизнес. В то же время компании, которые будут принимать входной НДС к зачету, также не смогут в полном объеме сохранить свои затраты на закупку российского ПО, предупреждают ассоциации.

Кроме того, говорится в письмах, отмена льготы повлечет резкое снижение спроса на отечественное ПО, что приведет к сокращению кадров и не позволит компаниям развивать продукты до уровня, сопоставимого с лучшими зарубежными аналогами.

Ранее представители ассоциаций заявляли, что отмена льготы по НДС может вынудить российских разработчиков повысить цены на свои продукты на 30-35%. Также это повлечет закрытие ряда ИТ-компаний, из-за чего бюджет РФ потеряет на НДФЛ и налоге на прибыль, отмечали они.