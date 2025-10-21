Поиск

Минфин рассматривает обращение ИТ-отрасли о сохранении льготы по НДС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ получил обращение ИТ-ассоциаций с просьбой сохранить льготу по уплате НДС при реализации российского ПО, рассматривает его, сообщил глава министерства Антон Силуанов журналистам во вторник.

"Получали такие предложения. Рассматриваем", - сказал министр.

Согласно внесенным в Госдуму поправкам в Налоговый кодекс, планируется исключение пункта о нулевой ставке по НДС при коммерциализации ПО, включенного в реестр отечественного софта. Также проект предусматривает для ИТ-отрасли повышение ставки льготных страховых взносов с 7,6% до 15%.

Крупнейшие российские ИТ-ассоциации - "Руссофт", АПКИТ (Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий) и "МИТ - Мы ИТ" - направили письма премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину, в которых просят сохранить льготу по НДС.

Представители отрасли назвали отмену льготы "крайне болезненной мерой". По их расчетам, это может повлечь потерю выручки российских ИТ-компаний в 2026 году на более чем 100 млрд рублей и падение темпов развития отрасли с существующих 20-25% до 3-5%.

Авторы писем пояснили, что в условиях сокращения инвестиционных расходов крупных компаний при текущей ключевой ставке рост корпоративных ИТ-бюджетов также будет заморожен. При этом значимая часть спроса на российское ПО приходится на организации, которые не смогут принять к зачету входной НДС - банки, госорганы, бюджетные организации, малый бизнес. В то же время компании, которые будут принимать входной НДС к зачету, также не смогут в полном объеме сохранить свои затраты на закупку российского ПО, предупреждают ассоциации.

Кроме того, говорится в письмах, отмена льготы повлечет резкое снижение спроса на отечественное ПО, что приведет к сокращению кадров и не позволит компаниям развивать продукты до уровня, сопоставимого с лучшими зарубежными аналогами.

Ранее представители ассоциаций заявляли, что отмена льготы по НДС может вынудить российских разработчиков повысить цены на свои продукты на 30-35%. Также это повлечет закрытие ряда ИТ-компаний, из-за чего бюджет РФ потеряет на НДФЛ и налоге на прибыль, отмечали они.

Антон Силуанов Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"АвтоВАЗ" против отсрочки и других изменений закона о локализации такси

"АвтоВАЗ" против отсрочки и других изменений закона о локализации такси

В Казахстане ждут последствий для экономики страны от атаки на Оренбургский ГПЗ

В Казахстане ждут последствий для экономики страны от атаки на Оренбургский ГПЗ

Крупные российские ИТ-ассоциации попросили сохранить льготу по НДС

В "АвтоВАЗе" заявили о надежде на рост авторынка в 2026 г. до 1,5 млн машин

В "АвтоВАЗе" заявили о надежде на рост авторынка в 2026 г. до 1,5 млн машин

Нефть Brent подешевела до $60,93 за баррель

Индекс IMOEX2 упал ниже 2700 пунктов

Фондовые индексы США выросли более чем на 1%, Nasdaq обновил рекорд

Фондовые индексы США выросли более чем на 1%, Nasdaq обновил рекорд

Сбербанк повышает ставки по вкладам для массовых клиентов

Сбербанк повышает ставки по вкладам для массовых клиентов

Petrobras начнет разведку нефти на шельфе Бразилии рядом с устьем Амазонки

Petrobras начнет разведку нефти на шельфе Бразилии рядом с устьем Амазонки

Оператор Карачаганака контролируемо снизил добычу после атаки на Оренбургский ГПЗ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7400 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2469 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });