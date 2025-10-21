Крупные российские ИТ-ассоциации попросили сохранить льготу по НДС

По их расчетам, отмена льготы грозит потерей 100 млрд рублей выручки в 2026 году

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Крупнейшие российские ИТ-ассоциации - "Руссофт", АПКИТ (Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий) и "МИТ - Мы ИТ" – просят сохранить льготу по уплате НДС при реализации российского программного обеспечения (ПО). Об этом говорится в письмах, направленных ассоциациями премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Ранее сообщалось, что законопроект о поправках в Налоговый кодекс предусматривает исключение пункта о нулевой ставке по НДС при коммерциализации ПО, включенного в реестр отечественного софта. Также проект предусматривает для ИТ-отрасли повышение ставки льготных страховых взносов с 7,6% до 15%.

Как говорится в письмах ассоциаций, сохранение льготы по НДС "позволит гарантировать развитие ИТ-отрасли в существующих экономических условиях и ускорит массовый переход на использование российских программных решений".

Отмену льготы по НДС профильные ассоциации называют "крайне болезненной мерой".

По их расчетам, в случае отмены льготы потеря выручки российских ИТ-компаний в 2026 году превысит 100 млрд рублей, а темпы развития ИТ-отрасли сократятся с существующих 20-25% до 3-5%.

"В условиях сокращения инвестиционных расходов крупных компаний при текущей ключевой ставке рост корпоративных ИТ-бюджетов также будет заморожен. При этом значимая часть спроса на российское ПО приходится на организации, которые не смогут принять к зачету входной НДС – банки, госорганы, бюджетные организации, малый бизнес. Что приведет к потере в выручке ИТ-компаний в следующем году более 100 млрд рублей", - указывают авторы писем.

При этом компании, которые будут принимать входной НДС к зачету, также не смогут в полном объеме сохранить свои затраты на закупку российского ПО, предупреждают ассоциации.

Они напоминают, что ранее Минфин РФ оценивал дополнительные доходы федерального бюджета от отмены этой льготы в 25 млрд рублей. Однако, отмечают ИТ-ассоциации, отмена льготы повлечет резкое снижение спроса на отечественное ПО, что приведет к сокращению кадров и не позволит компаниям развивать продукты до уровня, сопоставимого с лучшими зарубежными аналогами.

"Введение НДС также негативно повлияет на темпы перехода российских организаций на использование отечественных программных решений, особенно работающих в системе государственного и муниципального управления. При этом зарубежные программные продукты по-прежнему массово используются, причем зачастую бесплатно в условиях отсутствия ответственности за нарушение авторских прав", - говорится в письмах.

При этом повышение тарифа на страховые взносы до 15% (в пределах базы) авторы считают не столь критичным.

"С учетом сохранения тарифа на льготном уровне (в 2 раза меньше, чем для предприятий других отраслей экономики), это приведет к допустимому росту издержек ИТ-компаний, но сохранит необходимые стимулы для развития кадровой базы отрасли", - говорится в письмах.

Ассоциации отмечают, что благодаря ранее введенным налоговым льготам и отсрочке по мобилизации ИТ-отрасль за последние 5 лет почти вдвое увеличила долю в ВВП страны - до 2,43% в 2024 году. Объем реализации ИТ-решений вырос за этот период в 3,7 раза и составил в 2024 году 4,5 трлн рублей. Количество занятых в ИТ-отрасли увеличилось в 2 раза и на сегодня превышает 1,1 млн человек. При этом инвестиции в основной капитал в ИТ-отрасли увеличились в 7,4 раза и превысили в 2024 году 828 млрд рублей.

Ранее представители ассоциаций заявляли, что отмена льготы по НДС может вынудить российских разработчиков повысить цены на свои продукты. Отмена льготы также повлечет закрытие ряда ИТ-компаний, из-за чего бюджет РФ потеряет на других налогах – в частности, НДФЛ, налога на прибыль, отмечали они.