Henderson за девять месяцев увеличил выручку на 18,7%, до 16,5 млрд рублей

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - ООО "Тами и Ко", операционная компания группы ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (ритейлер Henderson), по итогам января-сентября 2025 года увеличило выручку на 18,7%, до 16,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Онлайн-выручка за девять месяцев 2025 года взлетела на 38,2%, до 3,8 млрд рублей. Общая доля онлайн-продаж от выручки по итогам января-сентября составила 23,3%.

Henderson - один из крупнейших ритейлеров мужской одежды и обуви в РФ (управляет 167 собственными салонами моды в России).