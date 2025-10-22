Поиск

Henderson за девять месяцев увеличил выручку на 18,7%, до 16,5 млрд рублей

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - ООО "Тами и Ко", операционная компания группы ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (ритейлер Henderson), по итогам января-сентября 2025 года увеличило выручку на 18,7%, до 16,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Онлайн-выручка за девять месяцев 2025 года взлетела на 38,2%, до 3,8 млрд рублей. Общая доля онлайн-продаж от выручки по итогам января-сентября составила 23,3%.

Henderson - один из крупнейших ритейлеров мужской одежды и обуви в РФ (управляет 167 собственными салонами моды в России).

Henderson
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Оператор месторождения Карачаганак приступил к восстановлению добычи

"Известия" сообщили о покупке компанией Wildberries-Russ туроператора Fun&Sun

"Известия" сообщили о покупке компанией Wildberries-Russ туроператора Fun&Sun

Падение спотовой цены золота обновило максимум за 12 лет

Падение спотовой цены золота обновило максимум за 12 лет

Зимние туры на Байкал подорожали на 20%

Зимние туры на Байкал подорожали на 20%

Власти РФ намерены легализовать расчеты по операциям ВЭД в криптовалюте

Введение виз в Черногории переориентирует российских туристов на Турцию

Регионы предлагают увеличить финансирование северного завоза до 30 млрд рублей

Регионы предлагают увеличить финансирование северного завоза до 30 млрд рублей

"Аэрофлот" видит потенциал роста перевозок от спрямления маршрутов в города юга России

"Аэрофлот" видит потенциал роста перевозок от спрямления маршрутов в города юга России
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7405 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });