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Henderson в I полугодии увеличил выручку на 17,3%, до 10,8 млрд рублей

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - ООО "Тами и Ко", операционная компания группы ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (ритейлер Henderson), по итогам I полугодия 2025 года увеличило выручку на 17,3%, до 10,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Совокупная посещаемость (включает онлайн и офлайн) за шесть месяцев 2025 года выросла на 1,6% и составила 12,5 млн посетителей.

Henderson - один из крупнейших ритейлеров мужской одежды и обуви в РФ (управляет 167 собственными салонами моды в России).

Henderson
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