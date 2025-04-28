Ритейлер Henderson в 2024 году увеличил EBITDA на 18,9%, до 7,8 млрд рублей

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Ритейлер мужской одежды и обуви в РФ Henderson (ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп") по итогам 2024 года увеличил EBITDA по МСФО 16 на 18,9%, до 7,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль выросла на 29,7% и составила 3,05 млрд рублей.

Валовая прибыль продемонстрировала рост на 22,3%, достигнув 14,2 млрд рублей.

Выручка за отчетный период составила 20,8 млрд рублей (рост на 24,3%).

Henderson - один из крупнейших ритейлеров мужской одежды и обуви в РФ (управляет 164 собственными салонами моды в 64 городах).