Brent подорожала до $62,39 за баррель

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть прибавляют более 1,5% на торгах в среду, поднимаясь вторую сессию подряд. Поддержку рынку оказала информация о том, что Вашингтон и Нью-Дели близки к подписанию торгового соглашения, предусматривающего постепенное сокращение импорта Индией российской нефти.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что 21 октября разговаривал с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который заверил его, что страна будет ограничивать закупки нефти в России. По данным индийской газеты Mint, в результате сделки с США пошлины для индийских товаров уменьшатся до 15-16% с нынешних 50%.

"Сокращение Индией импорта из России потенциально повысит спрос на другие сорта нефти", - говорится в обзоре аналитиков MUFG. Снижение пошлин для Индии, между тем, будет способствовать ослаблению торговой напряженности, отмечают эксперты.

К 14:10 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,07 (1,74%) до $62,39 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,03 (1,8%), до $58,27 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку также оказало сообщение Министерства энергетики США о намерении закупить 1 млн баррелей нефти в стратегический нефтяной резерв (SPR).

Трейдеры ждут данных Минэнерго о динамике запасов топлива в США за неделю. Американский институт нефти (API) сообщил о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе на 2,98 млн баррелей.

