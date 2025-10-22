Сеть отелей Hilton в III квартале нарастила чистую прибыль на 22%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Американская гостиничная сеть Hilton Worldwide Holdings в третьем квартале 2025 года увеличила чистую прибыль на 22%, выручку - на 8,8%, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила $420 млн, или $1,78 в расчете на акцию, против $344 млн, или $1,38 на акцию, годом ранее. Cкорректированная прибыль поднялась до $2,11 с $1,92 на акцию.

Выручка увеличилась на 8,8% - до $3,12 млрд. Показатель в расчете на номер (RevPAR) без учета изменения курсов обмена валют снизился на 1,1%.

Опрошенные FactSet эксперты в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $2,05 на акцию при выручке в $3,01 млрд.

В прошедшем квартале Hilton Worldwide открыла 199 гостиниц с общим количеством номеров 24,8 тысячи. Чистый прирост числа номеров составил 23,2 тысячи.

Hilton вернула акционерам в форме дивидендов и за счет выкупа своих акций $792 млн в июле-сентябре и около $2,671 млрд с начала текущего года.

Совет директоров компании утвердил квартальные дивиденды в размере $0,15 на акцию. Выплата ожидается 29 декабря, закрытие реестра - 21 ноября.

В текущем квартале Hilton прогнозирует рост RevPAR примерно на 1% в годовом сравнении, прибыль - на уровне $441-462 млн, скорректированную прибыль на акцию - в диапазоне от $1,94 до $2,03 (прогноз аналитиков - $2).

Компания уточнила прогноз на весь 2025 год и теперь ожидает повышения RevPAR в диапазоне 0-1% (предыдущий прогноз - рост на 2%). Прибыль оценивается в $1,604-1,625 млрд, скорректированная прибыль - в $7,97-8,06 на акцию (ранее - $7,83-$8).