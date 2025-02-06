Hilton в IV квартале увеличила чистую прибыль в 3,7 раза

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Американская гостиничная сеть Hilton Worldwide Holdings в четвертом квартале существенно увеличила чистую прибыль, а ее скорректированная прибыль превзошла ожидания аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $505 млн, или $2,06 в расчете на акцию, по сравнению с $150 млн, или $0,57 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная прибыль составила $1,76 на акцию, тогда как опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали ее на уровне $1,68 на акцию.

Выручка компании выросла до $2,78 млрд с $2,61 млрд годом ранее, как и ожидали аналитики.

Показатель в расчете на номер (RevPAR) без учета изменения курсов обмена валют повысился на 3,5%.

Hilton вернула акционерам в форме дивидендов и за счет выкупа своих акций $781 млн в четвертом квартале и около $3 млрд в 2024 году.

В первом квартале текущего года компания ожидает чистую прибыль в диапазоне $373-388 млн, скорректированную - $1,57-1,63 на акцию. Аналитики прогнозируют чистую прибыль на уровне $370,6 млн, скорректированную - $1,65.

По итогам 2025 года компания планирует получить $1,83-1,86 млрд чистой прибыли и скорректированную прибыль в размере $7,71-7,82 на акцию. Одновременно прогнозируется повышение RevPAR на 2-3%.

Прогноз аналитиков предполагает, что чистая прибыль компании за 2025 год составит $1,8 млрд, скорректированная - $7,98 на акцию.

Котировки акций Hilton снижаются примерно на 1% на предварительных торгах в четверг. Рыночная стоимость компании за последние три месяца увеличилась на 4,7% - до $62,86 млрд.