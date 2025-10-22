Anthropic обсуждает крупную сделку с Google для увеличения вычислительных мощностей

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Anthropic обсуждает с Google сделку объемом несколько десятков миллиардов долларов, которая обеспечит ИИ-стартапу доступ к дополнительным вычислительным мощностям, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, обсуждаемые условия также включают предоставление Google облачных услуг Anthropic.

Как ожидается, сделка позволит ИИ-стартапу использовать тензорные процессоры (tensor processing units, TPU) Google, разработанные компанией специально для ускорения вычислений в задачах машинного обучения, сообщил один из источников агентства.

Google является инвестором Anthropic и поставщиком облачных сервисов для компании.

Anthropic создана в 2021 году выходцами из OpenAI - разработчика чат-бота ChatGPT. Компания специализируется на разработке базовых ИИ-систем и языковых моделей, ее флагманский продукт - ИИ-ассистент Claude.