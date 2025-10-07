IBM интегрирует ИИ-модель Claude от Anthropic в свой в портфель ПО

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Американский ИИ-стартап Anthropic и International Business Machines (IBM) анонсировали создание стратегического партнерства для ускорения разработки корпоративных решений на базе искусственного интеллекта.

Как говорится в пресс-релизе IBM, ИИ-модель Claude от Anthropic будет интегрирована в портфель программного обеспечения IBM с целью повышения продуктивности ПО.

На начальном этапе Claude будет включена в новую интегрированную среду разработки (integrated development environment, IDE) IBM, предусматривающую расширенные возможности для разработки корпоративного ПО.

IBM также намерена выпустить гайд, который поможет бизнесу создавать и расширять использование ИИ-агентов - ботов, которые могут самостоятельно выполнять некоторые задачи.

Компании не раскрывают финансовые детали партнерства.

Акции IBM прибавляют в цене 4,9% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 31,7%.