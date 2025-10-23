Поиск

"Норникель" в III квартале снизил производство палладия на 9%, платины - на 10%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - "Норникель" в третьем квартале 2025 года выпустил 617 тысяч унций палладия, на 9% меньше, чем годом ранее (676 тысяч унций), сообщила компания.

Производство платины составило упало на 10% в годовом выражении, до 149 тысяч унций с 165 тысяч унций годом ранее.

За девять месяцев 2025 года производство палладия и платины снизилось на 6% и 7% в годовом исчислении, до 2,016 млн унций и 484 тысяч унций соответственно. Как и в случае с цветными металлами, это объясняется переходом на новую горную технику и изменением структуры добываемой руды.

Компания подтвердила скорректированный в середине года производственный прогноз по металлам. Выпуск палладия ожидается на уровне 2,677-2,729 млн унций (по сравнению с 2,704-2,756 млн унций в ранее опубликованном прогнозе), то есть в среднем на 1% меньше, чем изначально планировалось. Производство платины намечено на уровне 645-662 тысячи унций (662-675 тысяч унций ранее), то есть на 2,2% ниже.

Норникель
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Подъем цен на нефть превысил 5%, Brent подорожала почти до $66 за баррель

ЕС расширил санкции против платежных сервисов, в том числе СБП и карт "Мир"

ЕС запретил новые сделки с резидентами российских ОЭЗ, включая "Сколково"

ЕС с 12 ноября запретит транзакции с Альфа-банком, МТС банком и Абсолют банком

ЕС с 12 ноября запретит транзакции с Альфа-банком, МТС банком и Абсолют банком

Reuters сообщил о планах индийских нефтепереработчиков сократить импорт из России

Основная сессия на "Мосбирже" началась с падения индексов на 3,4%

Brent подорожала на 3,5% до $64,79 за баррель на новостях о санкциях

Tesla сократила квартальную чистую прибыль на 37% при рекордной выручке

Первые активы Бикова и Боброва перешли РФ

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 3,6%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7414 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });