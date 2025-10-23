"Норникель" в III квартале снизил производство палладия на 9%, платины - на 10%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - "Норникель" в третьем квартале 2025 года выпустил 617 тысяч унций палладия, на 9% меньше, чем годом ранее (676 тысяч унций), сообщила компания.

Производство платины составило упало на 10% в годовом выражении, до 149 тысяч унций с 165 тысяч унций годом ранее.

За девять месяцев 2025 года производство палладия и платины снизилось на 6% и 7% в годовом исчислении, до 2,016 млн унций и 484 тысяч унций соответственно. Как и в случае с цветными металлами, это объясняется переходом на новую горную технику и изменением структуры добываемой руды.

Компания подтвердила скорректированный в середине года производственный прогноз по металлам. Выпуск палладия ожидается на уровне 2,677-2,729 млн унций (по сравнению с 2,704-2,756 млн унций в ранее опубликованном прогнозе), то есть в среднем на 1% меньше, чем изначально планировалось. Производство платины намечено на уровне 645-662 тысячи унций (662-675 тысяч унций ранее), то есть на 2,2% ниже.