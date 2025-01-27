Норникель в IV квартале увеличил выпуск палладия на 11% г/г, платины - на 7%

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - "Норильский никель" в IV квартале 2024 года выпустил 606 тыс. унций палладия и 146 тыс. унций платины, сообщила компания.

Производство палладия выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, платины - на 7%.

По сравнению с III кварталом 2024 года производство палладия, напротив, снизилось на 10%, платины - на 11%. Снижение было связано c проведением капитального ремонта печи взвешенной плавки (ПВП-2) на Надеждинском металлургическом заводе, поясняет "Норникель". Плановый ремонт оказал влияние на производство металлов платиновой группы только в IV квартале, поскольку они имеют более длинный по сравнению с цветными металлами цикл производства от добычи до готовой продукции.

Всего по итогам 2024 года "Норникель" произвел из собственного сырья 2,762 млн унций палладия (рост на 3% к 2023 году) и 667 тыс. унций платины (рост на 0,5%). Фактические результаты превысили прогноз на 2024 год, который составлял 2,624-2,728 млн унций палладия и 639-664 тыс. унций платины.