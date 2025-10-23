Поиск

"Норникель" в III квартале снизил выпуск никеля на 4%, меди - на 7% г/г

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - "Норильский никель" в третьем квартале 2025 года выпустил 53,55 тысячи тонн никеля, что на 4% меньше, чем годом ранее, сообщила компания.

За девять месяцев 2025 года объем производства никеля снизился в годовом измерении на 4% до 140 тысяч тонн в связи с ростом доли вкрапленных руд и снижением богатых руд в перерабатываемом сырье, а также необходимостью восполнения незавершенного производства.

Производство меди в третьем квартале снизилось на 7% в годовом исчислении, до 100,1 тысячи тонн.

За девять месяцев 2025 года "Норникель" сократил производство меди на 4% до 313 тысяч тонн. Выпуск меди Забайкальским дивизионом незначительно снизился по сравнению с прошлым годом до 52 тысяч тонн.

"Корректировка вызвана временным снижением объемов добычи руды в связи с постепенным переходом на новую горную технику в Норильском дивизионе в рамках реализуемой стратегии по импортозамещению оборудования, изменением структуры добываемой руды - ростом доли вкрапленной руды, а также необходимостью восполнения незавершенного производства", - прокомментировал первый вице-президент - операционный директор "Норникеля" Евгений Федоров.

Компания подтвердила скорректированный в середине года производственный прогноз по металлам. ГМК планирует выпустить 196-204 тысячи тонн никеля (ранее 204-211 тысяч тонн) и 343-355 тысяч тонн меди (353-373 тысячи тонн). Забайкальский дивизион "Норникеля", как и прежде, намерен произвести 66-70 тысяч тонн медного концентрата.

На Кольской площадке в третьем квартале после завершения ежегодного профилактического ремонта было запущено отделение производства продукции с высокой добавленной стоимостью - карбонильного никеля, а также после реконструкции начаты пусконаладочные работы на производстве металлического кобальта, говорится в сообщении "Норникеля".

Евгений Федоров Норильский никель Норникель
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Подъем цен на нефть превысил 5%, Brent подорожала почти до $66 за баррель

ЕС расширил санкции против платежных сервисов, в том числе СБП и карт "Мир"

ЕС запретил новые сделки с резидентами российских ОЭЗ, включая "Сколково"

ЕС с 12 ноября запретит транзакции с Альфа-банком, МТС банком и Абсолют банком

ЕС с 12 ноября запретит транзакции с Альфа-банком, МТС банком и Абсолют банком

Reuters сообщил о планах индийских нефтепереработчиков сократить импорт из России

Основная сессия на "Мосбирже" началась с падения индексов на 3,4%

Brent подорожала на 3,5% до $64,79 за баррель на новостях о санкциях

Tesla сократила квартальную чистую прибыль на 37% при рекордной выручке

Первые активы Бикова и Боброва перешли РФ

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 3,6%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7414 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });