"Норникель" в III квартале снизил выпуск никеля на 4%, меди - на 7% г/г

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - "Норильский никель" в третьем квартале 2025 года выпустил 53,55 тысячи тонн никеля, что на 4% меньше, чем годом ранее, сообщила компания.

За девять месяцев 2025 года объем производства никеля снизился в годовом измерении на 4% до 140 тысяч тонн в связи с ростом доли вкрапленных руд и снижением богатых руд в перерабатываемом сырье, а также необходимостью восполнения незавершенного производства.

Производство меди в третьем квартале снизилось на 7% в годовом исчислении, до 100,1 тысячи тонн.

За девять месяцев 2025 года "Норникель" сократил производство меди на 4% до 313 тысяч тонн. Выпуск меди Забайкальским дивизионом незначительно снизился по сравнению с прошлым годом до 52 тысяч тонн.

"Корректировка вызвана временным снижением объемов добычи руды в связи с постепенным переходом на новую горную технику в Норильском дивизионе в рамках реализуемой стратегии по импортозамещению оборудования, изменением структуры добываемой руды - ростом доли вкрапленной руды, а также необходимостью восполнения незавершенного производства", - прокомментировал первый вице-президент - операционный директор "Норникеля" Евгений Федоров.

Компания подтвердила скорректированный в середине года производственный прогноз по металлам. ГМК планирует выпустить 196-204 тысячи тонн никеля (ранее 204-211 тысяч тонн) и 343-355 тысяч тонн меди (353-373 тысячи тонн). Забайкальский дивизион "Норникеля", как и прежде, намерен произвести 66-70 тысяч тонн медного концентрата.

На Кольской площадке в третьем квартале после завершения ежегодного профилактического ремонта было запущено отделение производства продукции с высокой добавленной стоимостью - карбонильного никеля, а также после реконструкции начаты пусконаладочные работы на производстве металлического кобальта, говорится в сообщении "Норникеля".