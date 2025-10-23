Поиск

Акции "ЛУКОЙЛа" ускорили снижение после переноса заседания СД по дивидендам

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Акции "ЛУКОЙЛа" днем в четверг ускорили снижение после новостей о том, что намеченное на 23 октября заседание совета директоров, на котором планировалось рассмотреть рекомендацию по дивидендам за девять месяцев 2025 года, было перенесено.

На Мосбирже акции "ЛУКОЙЛа" к 14:11 упали до 5737 рублей (-8,5%), объем торгов превысил 12,98 млрд рублей.

Как сообщила компания в четверг, заседание совета директоров НК "переносится с сохранением повестки дня", новую дату компания назовет позже.

Ранее в четверг акции "ЛУКОЙЛа" снизились вместе со всем рынком после известий об утверждении Евросоюзом 19-го пакета антироссийских санкций, а также объявлением дополнительных санкций Минфином США, в рамках которых меры вводятся против нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ".

Индекс МосБиржи упал до 2551,28 пункта (-3,8%), при этом помимо "ЛУКОЙЛа" в снижении лидируют акции МКБ (-8,1%), "Аэрофлота" (-6%), "Русала" (-5,6%), "Роснефти" (-5,4%), "Совкомфлота" (-5,3%), "Московской биржи" (-4,6%).

