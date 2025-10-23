Поиск

РСПП предложил на первом этапе снизить порог доходов для применения УСН до 30 млн рублей

Фото: Семен Лиходеев/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Порог доходов для организаций на упрощенной системе налогообложения (УСН) целесообразно снижать постепенно, на первом этапе его можно понизить до 30 млн рублей с нынешних 60 млн рублей, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Не сильно ли резко предлагает правительство снизить порог налогообложения для уплаты НДС для тех компаний, которые по упрощенной системе налогообложения? Сейчас порог 60 млн рублей, предлагается 10 млн. Мы предлагаем снизить этот порог для уплаты НДС тем, кто платит в системе упрощенной налогообложения, с 60 млн до 30 млн - с тем, чтобы действительно можно было бы адаптироваться к этому", - приводит комментарий Шохина телеграм-канал "Юнашев Live".

Ранее с предложением рассмотреть возможность поэтапного перехода к изменениям в части упрощенной системы налогообложения выступил также комитет Госдумы по бюджету.

Внесенные правительством поправки к Налоговому кодексу предусматривают снижение порогов доходов, после которых компании и предприниматели утрачивают право на применение упрощенных налоговых режимов. Для организаций на упрощенной системе налогообложения предлагается уменьшить лимит с 60 млн до 10 млн рублей в год, при превышении которого налогоплательщик становится плательщиком НДС. По расчетам Минфина, это позволит дополнительно привлечь в федеральный бюджет около 200 млрд рублей ежегодно.

