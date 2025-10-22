Комитет Госдумы предложил более плавную и поэтапную отмену льготы по НДС для IT

Андрей Макаров Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету предлагает более плавный поэтапный переход к отмене льготы по НДС для IT, изменению планки выручки по упрощенной системе налогообложения (УСН) и патентной системе налогообложения (ПСН), сказал на заседании палаты руководитель глава комитета по бюджету Андрей Макаров.

Госдума рассматривает правительственные поправки в Налоговый кодекс.

"Предлагается установить более плавный поэтапный переход к реализации проектируемых норм. В какой части? В первую очередь - это изменение пороговых значений доходов, при которых налогоплательщики, применяющие УСН, становятся плательщиками НДС, а налогоплательщики, применяющие патентную систему - теряют право на применение указанного режима. Соответственно, и более плавный переход к предстоящей отмене льгот по НДС в отношении исключительных прав на российские программы для ЭВМ и базы данных, принимая во внимание, что соответствующие договоры, в том числе по представленным лицензиям, носят характер длящийся и заключены между налогоплательщиками в условиях действующего законодательства о налогах и сборах", - сказал Макаров.

Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, сообщил, что правительство готово рассмотреть предложения комитета в рамках второго чтения законопроекта. В частности, относительно предложений по более плавной отмене льгот по НДС для отечественного ПО он отметил, что "мы готовы работать в этом направлении, понимаем, что значительная часть программного обеспечения приобретается и для государственных компаний". "Взвесим все за и против и, я уверен, что мы найдем соответствующее решение ко второму чтению", - сказал он.

В ответ на предложение депутата предусмотреть возможность при уплате НДС на УСН принимать его к вычету, чтобы уменьшить издержки МСП на обновление оборудования, министр отметил: "Что касается вопросов совершенствования налогообложения работы малых предприятий, которые, мы предполагаем, будут платить НДС, мы готовы рассматривать в рамках тех предложений, которые Андрей Михайлович (Макаров - ИФ), которые являются предложениями деловых сообществ, которые мы готовы рассматривать ко второму чтению нашего налогового пакета".

Внесенный правительством законопроект предусматривает снижение порогов доходов, после которых компании и предприниматели утрачивают право на применение упрощенных налоговых режимов. Для организаций на упрощенной системе налогообложения предлагается уменьшить лимит с 60 млн до 10 млн рублей в год, при превышении которого налогоплательщик становится плательщиком НДС. По расчетам, это позволит дополнительно привлечь в федеральный бюджет около 200 млрд рублей ежегодно. Аналогичное снижение порога (с 60 млн до 10 млн рублей) устанавливается и для патентной системы. Как отмечается в основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2026-2028 годы, цель поправок - предотвратить использование схем дробления бизнеса для минимизации налогов.