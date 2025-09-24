Минфин предложил снизить порог выручки МСП на "упрощенке" для перехода к уплате НДС до 10 млн руб.

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Порог доходов налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), при превышении которого возникает обязанность по уплате НДС, может быть снижен с 60 млн до 10 млн рублей с 1 января 2026 года. Соответствующее предложение содержится в бюджетном пакете законопроектов, которые Минфин РФ внес в правительство.

"Решение направлено против схем дробления бизнеса с целью минимизации налогов. Снижение порога до 10 млн рублей позволит эффективнее бороться с дроблением, а растущему бизнесу обеспечит плавный переход к общим условиям налогообложения", - говорится в пресс-релизе Минфина.

Обязанность уплаты НДС с определенного порога доходов была предусмотрена в предложениях по расширению возможности применения УСН для малого и среднего бизнеса в масштабном налоговом пакете прошлого года. Тогда власти также аргументировали предлагаемые меры необходимостью убрать экономический смысл дробления бизнеса и оздоровить условия конкуренции. Для этого было решено повысить пороги для применения "упрощенки", а также признать налогоплательщиков, ее применяющих, плательщиками НДС.

Соответствующие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу в 2025 году. В частности, лимит по выручке для применяющих УСН расширился с 265,8 млн до 450 млн рублей, а порог по остаточной стоимости основных средств - со 150 млн до 200 млн рублей. При этом у таких предпринимателей, чья выручка превысила 60 млн рублей либо за предыдущий год, либо с 1 января 2025 года, появилась обязанность уплачивать НДС.

По расчетам Минфина, НДС должен был взиматься с незначительной части применяющих "упрощенку", так как 96,8% из них имеют выручку меньше 60 млн руб., но генерирующих почти половину суммарной выручки в этом режиме - на них приходится 46% доходов УСН. В основном это предприятия, занятые в розничной и оптовой торговле, общепите, аренде недвижимости. При этом бизнес может выбирать - платить НДС в общем режиме со ставкой 20% (10% для определенной категории товаров) и всеми вычетами, либо 5%-й НДС без права на вычеты при выручке 60-250 млн руб. и 7% при выручке 250-450 млн руб.

По расчетам, это должно было дать федеральному бюджету примерно 473 млрд руб., а бюджетам регионов - порядка 258 млрд. Потери региональных бюджетов по налогу на прибыль оценивалось в 324 млрд руб., по налогу на имущество организаций - 58 млрд руб. в год (превышение потерь над доппоступлениями компенсирует федеральный бюджет). Совокупно же эта мера на шестилетнем горизонте должна была дать в бюджет допдоходы в размере порядка 2,5 трлн руб.