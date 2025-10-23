Поиск

Девелопер Glorax намерен начать выплачивать дивиденды с 2027 года

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Глоракс" (бренд Glorax), официально объявившее в четверг о планах IPO, рассчитывает начать выплачивать дивиденды в 2027 году, сообщил вице-президент по работе с публичными рынками компании Петр Крючков на вебинаре инвестбанка "Синара".

"Мы намерены выплачивать (дивиденды - ИФ) начиная с 2027 года. (...) В соответствии с нашей дивидендной политикой, готовы направлять на выплаты не менее 30% от чистой прибыли, а то и более. (...) Этот и следующий год - нет, а дальше будем готовы", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Glorax официально объявил о проведении IPO на "Московской бирже". Ценовой ориентир уже зафиксирован - на уровне 64 рублей за акцию, что соответствует капитализации компании на уровне 16 млрд рублей без учета средств от допэмиссии. Ожидается, что торги акциями девелопера на "Московской бирже" начнутся 31 октября под тикером "GLRX".

Чистая прибыль Glorax в 2024 году выросла в 2,4 раза, составив 1,2 млрд рублей. Показатель EBITDA возрос в 2,5 раза - до 10,3 млрд рублей, а рентабельность по EBITDA увеличилась на 2 п.п., до 32%.

Glorax основан в 2014 году, занимается девелопментом жилой, коммерческой и общественной недвижимости. Glorax Group создал бывший совладелец девелопера Tekta Group Андрей Биржин. Девелопер ведет деятельность в 11 регионах: Москве, Петербурге, Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Казани, Ярославле, Владимире, Мурманске, Омске, Туле и Владивостоке.

