Glorax оценен в 10,6 млрд рублей в рамках выкупа акций у несогласных с крупной сделкой

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Акционеры девелопера "Глоракс" (Glorax), планирующего IPO, на внеочередном собрании 27 августа рассмотрят вопрос об одобрении ряда взаимосвязанных сделок, составляющих единую крупную сделку, сообщила компания.

Цена выкупа акций у акционеров, не участвовавших в голосовании или голосовавших против, - 105 705 рублей за одну акцию. Подробности сделок не раскрываются.

Всего у АО "Глоракс" до проведенного недавно сплита акций было 100 тысяч обыкновенных акций номиналом 10 рублей каждая. После сплита их общее количество возросло до 250 млн, а номинал снизился до 0,004 рубля. Уставный капитал "Глоракса" в результате сплита не изменился и составляет 1 млн рублей.

"Отчет об оценке делался до сплита и созыва (внеочередного собрания акционеров - ИФ), до регистрации изменений в устав со сплитом, поэтому относится к более раннему количеству акций", - уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Таким образом, исходя из цены выкупа акций, вся компания оценена в 10,57 млрд рублей.

Дата закрытия реестра акционеров для участия в собрании - 4 августа. Отмечается, что требования о выкупе акций должны быть предъявлены не позднее 11 октября.

Glorax основан в 2014 году, занимается девелопментом жилой, коммерческой и общественной недвижимости. Glorax Group создал бывший совладелец девелопера Tekta Group Андрей Биржин. Девелопер ведет деятельность в 11 регионах: Москве, Петербурге, Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Казани, Ярославле, Владимире, Мурманске, Омске, Туле и Владивостоке.

Glorax планирует первичное размещение акций на бирже. "Ведомости" писали, что девелопер предварительно ориентируется по срокам IPO на раннюю осень, объем размещения может быть в пределах 5-6 млрд рублей. По данным издания, сделка пройдет по схеме cash-in, то есть средства поступят в компанию. Полученные деньги будут направлены на финансирование дальнейшей экспансии девелопера в регионы.