Девелопер Glorax в рамках завершения подготовки к IPO преобразовался в ПАО

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - АО "Глоракс" (бренд Glorax) перерегистрировалось в ПАО в преддверии IPO, сообщила компания.

"Сегодня компания Glorax завершила регистрацию в статусе ПАО. Это важнейший и финальный технический шаг на пути к IPO - теперь мы полностью готовы к дальнейшим этапам размещения акций. (...) Регистрация ПАО - это не просто формальное изменение, а последовательный шаг в рамках подготовки к выходу на биржу. Решение о проведении IPO будет приниматься с учетом рыночной конъюнктуры", - говорится в пресс-релизе.

"Ведомости" со ссылкой на источники сообщали, что в рамках озвученных планов IPO девелопер предварительно ориентируется по срокам на осень, объем размещения может быть в пределах 5-6 млрд рублей. По данным газеты, сделка пройдет по схеме cash-in, то есть средства поступят в компанию. Полученные деньги будут направлены на финансирование дальнейшей экспансии девелопера в регионы.

Glorax основан в 2014 году, занимается девелопментом жилой, коммерческой и общественной недвижимости. Glorax Group создал бывший совладелец девелопера Tekta Group Андрей Биржин. Девелопер работает в 11 регионах: Москве, Петербурге, Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Казани, Ярославле, Владимире, Мурманске, Омске, Туле и Владивостоке.

