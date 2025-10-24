Brent подешевела до $65,73 за баррель

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно снижаются утром в пятницу после сильного подъема накануне и могут завершить неделю самым значительным ростом с начала июня.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:01 по московскому времени составила $65,73 за баррель, что на $0,26 (0,39%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты выросли в цене на $3,4 (5,4%), до $65,99 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX)подешевели на $0,27 (0,44%), до $61,52 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $3,29 (5,6%), до $61,79 за баррель.

Цены на нефть накануне получили сильный импульс к росту от новостей о введении Вашингтоном санкций в отношении российских нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ", что усилило опасения относительно достаточности предложения на рынке.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что индийские нефтепереработчики готовятся резко сократить импорт нефти из РФ, а крупные нефтяные госкомпании Китая приостановили закупки российской нефти.

"Цены на нефть стабилизируются, начинается некоторая фиксация прибыли, - отмечает основатель аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари. - Это говорит о том, что рынок не поддается панике из-за российских поставок". Она полагает, что участники рынка займут выжидательную позицию и будут наблюдать за развитием событий, в которых может произойти как эскалация, так и деэскалация. "Похоже, что рынок делает ставку на второй вариант", - написала эксперт.

Министр нефти Кувейта Тарик аль-Руми в четверг заявил журналистам, что страны ОПЕК готовы восполнить нехватку нефти на рынке, которая может возникнуть из-за введения санкций, за счет сворачивания собственных ограничений на добычу.

Трейдеры продолжают следить за развитием ситуации в американо-китайских торговых отношениях, заметно ухудшившихся после заявлений обеих сторон о планируемых ограничительных мерах. Белый дом подтвердил накануне, что президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе.