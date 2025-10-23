Поиск

Reuters сообщил о приостановке закупок нефти из РФ госкомпаниями Китая

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Китайские государственные нефтяные компании приостановили закупки российской нефти после введения США днем ранее новых санкций в отношении двух крупнейших российских НК - "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа", сообщает Reuters со ссылкой на многочисленные источники.

По их данным, PetroChina Co., Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil воздержатся от заключения сделок на поставки морем российской нефти, по крайней мере, в краткосрочной перспективе из-за опасений по поводу санкций.

Китай импортирует около 1,4 млн баррелей в сутки нефти из России морским путем. Однако большая ее часть закупается независимыми нефтеперерабатывающими заводами, хотя оценки объемов закупок государственными НПЗ сильно разнятся.

Так, по оценкам аналитиков Vortexa Analytics, объем закупок российской нефти китайскими госкомпаниями в январе-сентябре составил менее 250 тыс. б/с. Между тем консалтинговая фирма Energy Aspects оценивает этот показатель в 500 тыс. б/с.

Unipec, торговое подразделение Sinopec, на прошлой неделе прекратила закупки российской нефти после того, как Великобритания включила в санкционный список "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ", сообщили источники в торговых кругах.

Эти две российские компании продают большую часть нефти в КНР через посредников, а не напрямую покупателям, заявили трейдеры.

Китай также импортирует около 900 тыс. б/с российской нефти по трубопроводам, и вся она поступает в PetroChina, которая, по словам нескольких трейдеров, вряд ли пострадает от санкций.

Китай ЛУКОЙЛ Роснефть США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Транснефть" в 2025 году сохранит объем прокачки нефти на уровне 2024 г.

РСПП предложил на первом этапе снизить порог доходов для применения УСН до 30 млн рублей

РСПП предложил на первом этапе снизить порог доходов для применения УСН до 30 млн рублей

Нацмессенджер Max запустил платформу для интеграции сервисов бизнеса

Акции "ЛУКОЙЛа" ускорили снижение после переноса заседания СД по дивидендам

Подъем цен на нефть превысил 5%, Brent подорожала почти до $66 за баррель

ЕС расширил санкции против платежных сервисов, в том числе СБП и карт "Мир"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7415 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });