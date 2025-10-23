Reuters сообщил о приостановке закупок нефти из РФ госкомпаниями Китая

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Китайские государственные нефтяные компании приостановили закупки российской нефти после введения США днем ранее новых санкций в отношении двух крупнейших российских НК - "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа", сообщает Reuters со ссылкой на многочисленные источники.

По их данным, PetroChina Co., Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil воздержатся от заключения сделок на поставки морем российской нефти, по крайней мере, в краткосрочной перспективе из-за опасений по поводу санкций.

Китай импортирует около 1,4 млн баррелей в сутки нефти из России морским путем. Однако большая ее часть закупается независимыми нефтеперерабатывающими заводами, хотя оценки объемов закупок государственными НПЗ сильно разнятся.

Так, по оценкам аналитиков Vortexa Analytics, объем закупок российской нефти китайскими госкомпаниями в январе-сентябре составил менее 250 тыс. б/с. Между тем консалтинговая фирма Energy Aspects оценивает этот показатель в 500 тыс. б/с.

Unipec, торговое подразделение Sinopec, на прошлой неделе прекратила закупки российской нефти после того, как Великобритания включила в санкционный список "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ", сообщили источники в торговых кругах.

Эти две российские компании продают большую часть нефти в КНР через посредников, а не напрямую покупателям, заявили трейдеры.

Китай также импортирует около 900 тыс. б/с российской нефти по трубопроводам, и вся она поступает в PetroChina, которая, по словам нескольких трейдеров, вряд ли пострадает от санкций.