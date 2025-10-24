РФ перешли еще 17 компаний бизнесменов Бикова и Боброва

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Росимущество стало владельцем еще 17 компаний в рамках исполнения решения суда, удовлетворившего иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова. Согласно ЕГРЮЛ, изменения были зарегистрированы в реестре 23 октября.

РФ стала владельцем 100% ООО "Ноябрьская ПГЭ" - юрлица Ноябрьской парогазовой электростанции в Ямало-Ненецком автономном округе, а также ООО "Деловой дом на Архиерейской" (Екатеринбург), которое управляет объектами в сфере недвижимости и сельского хозяйства в Уральском федеральном округе, Москве, Саратове. Кроме того, государству перешли следующие ООО: "Офисный центр Парус", "Автомакс-сервис", "Автоуниверсал", "Автоуниверсал-моторс", "Автоуниверсал-премиум", "Автоуниверсал-статус", "Автоуниверсал-элит", "Базис", "Запсибавто", "Земля Сажинская", "Профит", "Рейн", "Рябина", "Ударник", "Юнимоторс".

Как сообщалось, 22 октября Росимущество стало владельцем 74,9%-й доли в ООО "Энергоинвест" - материнской компании крупного "энергосбыта" АО "Энергокомпания "Восток", владеющей совместно с ПАО "Форвард Энерго" (бывшее ПАО "Фортум") челябинским ООО "Уралэнергосбыт", а также ООО "Инвест-энергия" (ему принадлежит 44,38% ООО "Корпорации СТС" - холдинга, работающего в сфере энергетики и ЖКХ и косвенно владеющего рядом активов в электро- и теплоэнергетике, а также в сфере обращения с отходами и утилизации), ООО "Курганская ТЭЦ" и ООО "Агро-клевер".

Ленинский районный суд Екатеринбурга 10 октября удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства активов бизнесменов Боброва и Бикова, в том числе ООО "Корпорация СТС", ООО "Интертехэлектро - Новая генерация", ООО "Курганская ТЭЦ". В общей сложности ведомство просило изъять доли в порядка 40 компаниях.

Оно установило, что на территории Уральского федерального округа функционирует группа компаний "Корпорация СТС". Холдинг монополизировал генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской, Свердловской, Тюменской областей, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

По данным Генпрокуратуры, Биков и Бобров скупили ресурсоснабжающие компании в Курганской и Тюменской областях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах за счет незаконно полученных активов.

В рамках дела о мошенничестве до 15 ноября были арестованы Бобров, председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных, а также бывший руководитель "Объединенной теплоснабжающей компании" Антон Боликов.