Первые активы Бикова и Боброва перешли РФ

В том числе доля в энергосбыте-совладельце СП с "Форвард Энерго"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Федеральное агентство по управлению государственным имуществом стало владельцем 74,9%-й доли в ООО "Энергоинвест" (Курган) в рамках исполнения решения суда, удовлетворившего иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова. Согласно ЕГРЮЛ, соответствующие изменения были зарегистрированы в реестре 22 октября.

В собственность РФ в настоящий момент также перешли ООО "Инвест-энергия" (является владельцем 44,38% ООО "Корпорации СТС" - холдинга, работающего в сфере энергетики и ЖКХ), ООО "Курганская ТЭЦ", а также ООО "Агро-клевер".

Ранее совладельцами доли РФ в "Энергоинвесте" были Артем Биков (15%), ООО "Энергетические цифровые системы" (19,9%), ООО "Передовые инвестиционные технологии" (30%), ООО "Профотель" (10%). Обращения принадлежавших им долей в "Энергоинвесте" в пользу государства в числе прочих активов требовала Генпрокуратура.

"Энергоинвест" владеет 99,99987% уставного капитала АО "Энергосбытовая компания Восток", по данным из отчетности АО за 2024 год. На сайте компании говорится, что общество входит в число крупнейших энергосбытовых холдингов РФ, обеспечивая электроэнергией потребителей в 14 регионах.

Кроме того, согласно отчету АО за 2024 год, "Энергосбытовая компания "Восток" владеет 50%-й долей в ООО "Уралэнергосбыт", созданном на паритетных началах с ПАО "Форвард Энерго" (MOEX: TGKJ) (бывшее ПАО "Фортум").

Выручка "Энергосбытовой компании "Восток" за 2024 год составила 45,9 млрд рублей, чистая прибыль - 2,4 млрд рублей. Выручка "Уралэнергосбыта" за 2024 год - 60,3 млрд рублей, чистая прибыль - 3,8 млрд рублей.

Согласно ЕГРЮЛ, "Энергоинвест" также владеет по 25% в уставных капитала ООО "Автопрестиж", ООО "Автопрофи" (оба-ХМАО), ООО "Центр-Сервис" (Тюмень), а также 22,71% в ООО "Курганский индустриальный парк" (Курган).

Как сообщалось, Ленинский районный суд Екатеринбурга 10 октября удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова, в том числе ООО "Корпорация СТС", ООО "Интертехэлектро - Новая генерация", ООО "Курганская ТЭЦ". В общей сложности ведомство просило изъять доли в порядка 40 компаниях.

Оно установило, что на территории Уральского федерального округа функционирует группа компаний "Корпорация СТС". Холдинг монополизировал генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской, Свердловской, Тюменской областей, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

По данным Генпрокуратуры, Биков и Бобров скупили ресурсоснабжающие компании в Курганской и Тюменской областях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах за счет незаконно полученных активов.

В рамках дела о мошенничестве до 15 ноября были арестованы Бобров, председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных, а также бывший руководитель "Объединенной теплоснабжающей компании" Антон Боликов.

