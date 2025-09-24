Поиск

Суд арестовал почти на два месяца совладельца "Корпорации СТС" Боброва

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения для совладельца "Корпорации СТС" Алексея Боброва, обвиняемого в рамках дела о мошенничестве, сообщает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 25 дней, до 15 ноября", - сказала судья.

В ходе заседания на вопрос судьи о том, где он работает, Бобров ответил, что является президентом "межрегионального фонда помощи ветеранам боевых действий". Его защита просила рассмотреть возможность назначения ему домашнего ареста или запрета определенных действий. Также, по словам адвоката, за Боброва готовы внести залог в размере 44 млн рублей.

Бобров пояснил, что готов являться по требованию следователя на допросы, фактически он проживает в Москве, но имеет место проживания в Екатеринбурге. Он также отметил, что прибыл накануне в Екатеринбург из Москвы добровольно, по приглашению следователя.

После того, как судья озвучила решение, адвокат Боброва сообщил журналистам, что будет его обжаловать.

Как сообщалось, сотрудники правоохранительных органов ранее задержали бенефициара "Облкоммунэнерго" Алексея Боброва и председателя совета директоров "Корпорации СТС" Татьяну Черных. В рамках дела о хищении бюджетных средств также были задержаны и.о. гендиректора "Объединенной теплоснабжающей компании" (дочерняя компания "Облкоммунэнерго") Артем Носков и бывший руководитель теплоснабжающей компании Антон Боликов.

На прошлой неделе Генпрокуратура подала в Ленинский районный суд Екатеринбурга иск об изъятии в доход РФ активов Боброва и Артема Бикова, в том числе "Облкоммунэнерго" и "Корпорации СТС". Кроме бизнесменов ответчиками по иску также являются Черных, бывший министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков, экс-министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, и.о. вице-губернатора Олег Чемезов и другие. В общей сложности Генпрокуратура требует изъять порядка 40 компаний. Ленинский районный суд Екатеринбурга на заседании 29 сентября начнет рассматривать дело по существу.

Екатеринбург Корпорация СТС Алексей Бобров
