ВТБ планирует продать отель Courtyard by Marriott Kazan Kremlin в Казани

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - ВТБ планирует продать еще одну гостиницу - Courtyard by Marriott Kazan Kremlin в Казани, сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

Группа в 2025 году анонсировала выход из ряда непрофильных активов, включая офисные здания от присоединенных банков и гостиницы. В апреле ВТБ продал часть площадей бизнес-центра "Легион I" на Большой Ордынке, принадлежавших ранее банку "ФК Открытие".

В августе группа реализовала на торгах 100% долей в ООО "Пансионат Камелия", владеющем и управляющем пятизвездочным отелем "Swissotel Resort Сочи Камелия", сумма сделки составила 10 млрд рублей. В октябре ВТБ продал гостиницу Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park, расположенную рядом со стадионом "ВТБ Арена", где проводит домашние матчи футбольный клуб "Динамо", параметры сделки не раскрывались.

"До конца года мы еще планируем (продать - ИФ) один крупный непрофильный актив - это отель Marriott в Казани. Либо до конца этого года удастся продать, либо в первом квартале 2026 года. Помните, я говорил, что мы сконцентрируемся в этом году на реализации гостиничных непрофильных активов. Остался один крупный гостиничный актив - это отель Marriott в Казани", - сказал топ-менеджер.

Группа стала собственником четырехзвездочного отеля, выступавшего залогом по кредиту, в 2018 году, предложив за него на торгах 650 млн рублей.

