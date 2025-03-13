ВТБ хочет продать отель "Камелия" в Сочи и другие непрофильные активы

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - ВТБ в 2025 году планирует продать ряд непрофильных активов на несколько десятков миллиардов рублей, включая гостиницу "Камелия" в Сочи, рассказал журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Мы имеем внутреннюю программу по продаже иммобилизованных активов уже в 2025 году. Например, могу вам раскрыть, что мы хотим продать гостиницу "Камелия"", - сказал топ-менеджер.

Он уточнил, что банк планирует продать активы на несколько десятков миллиардов рублей. В список для продажи также включено залоговое имущество БМ-банка, торговые центры, бизнес-центр на Большой Ордынке.

"Swissotel Resort Сочи Камелия" - пятизвездочный отель, построенный на месте бывшего санатория "Наука". Реконструкцию комплекса проводила компания "Галс-Девелопмент", входившая в группу ВТБ.