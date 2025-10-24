Банк России отметил рост проинфляционных рисков на среднесрочном горизонте

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В заявлении по ключевой ставки Банк России отметил рост проинфляционных рисков. ЦБ 24 октября снизил ставку на 50 базисных пунктов до 16,5%.

"Проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, - сообщил регулятор. - Основные проинфляционные риски связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высоких инфляционных ожиданий, эффектами от повышения НДС, а также с ухудшением условий внешней торговли.

Проинфляционные эффекты для России через изменение курса рубля также могут иметь дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть, а это произойдет в случае усиления торговых противоречий.

Геополитическая напряженность, по оценке ЦБ, остается значимым фактором неопределенности.

Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.

ЦБ отметил, что в третьем квартале 2025 года "текущий рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 6,4% в пересчете на год после 4,4%" во втором квартале. Аналогичный показатель базовой инфляции составил 4,3% после 4,4% в предыдущем квартале. Годовая инфляция, по оценке на 20 октября, составила 8,2% и по итогам 2025 года ожидается в диапазоне 6,5–7%.

На повышение текущих темпов роста цен, считает ЦБ значимо повлияли разовые факторы: подорожание моторного топлива и более быстрое удорожание плодоовощной продукции, чем обычно в осенние месяцы.

Инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции, добавил ЦБ.