В России проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - По оценке Банка России, на среднесрочном горизонте проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными, говорится в пресс-релизе ЦБ.

Основные проинфляционные риски регулятор связывает с более долгим сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высоких инфляционных ожиданий, а также с ухудшением условий внешней торговли.

Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля, предупредил ЦБ.

Геополитическую напряженность ЦБ считает по-прежнему значимым фактором неопределенности. Дезинфляционные риски он связывает с более значительным замедлением внутреннего спроса.

По прогнозу ЦБ, нормализация бюджетной политики в 2025 году должна иметь дезинфляционный эффект, "однако он пока не реализовался с учетом накопленного с начала года бюджетного дефицита".

Банк России уточнит свои оценки эффектов бюджетной политики на инфляцию после того, как в Госдуму будут внесены поправки к бюджету на 2025 год и бюджетные проектировки на три года.

Дальнейшие решения ЦБ по ставке будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6–7% в 2025 году, вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.