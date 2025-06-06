ЦБ РФ заявил о преобладании проинфляционных рисков над дезинфляционными

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Проинфляционные риски немного уменьшились, но все еще преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров.

Основные проинфляционные риски связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и инфляционных ожиданий на повышенном уровне, а также с ухудшением условий внешней торговли, отмечает Банк России.

"Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля", - подчеркивает ЦБ.

Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением роста кредитования и внутреннего спроса под влиянием жестких денежно-кредитных условий. Улучшение внешних условий в случае снижения геополитической напряженности может оказать дополнительное дезинфляционное влияние.

Банк России по-прежнему считает, что нормализация бюджетной политики в 2025 году будет иметь дезинфляционный эффект. Изменение параметров бюджетной политики может потребовать корректировки проводимой денежно-кредитной политики, вновь повторил регулятор.

ЦБ в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 20% годовых. Такой вариант фигурировал в прогнозах аналитиков наряду со снижением сразу на 200 б.п. - до 19%, однако консенсус был за сохранение ставки на уровне 21%.