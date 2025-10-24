Поиск

Котировки Brent перешли к росту и находятся у $66,2 за баррель

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к росту днем в пятницу, восстановив понесенные ранее потери, и могут завершить неделю самым значительным подъемом с начала июня.

К 14:05 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,21 (0,32%) до $66,2 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,2 (0,32%), до $61,99 за баррель.

Ранее на торгах Brent дешевела до $65,41 за баррель, WTI - до $61,21 за баррель.

В четверг обе марки нефти подорожали более чем на 5% на опасениях относительно достаточности предложения на рынке, усилившихся на новостях о введении санкций США против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа".

Reuters сообщил со ссылкой на источники, что индийские нефтепереработчики готовятся резко сократить импорт нефти из России, тогда как крупные нефтяные госкомпании Китая приостановили закупки российской нефти.

Рынок занимает выжидательную позицию, чтобы посмотреть, что будет происходить с потоками нефти и насколько серьезными будут последствия введения новых ограничительных мер против России, отметил аналитик UBS Джованни Стауново. "В прошлом подобные санкции вызывали лишь временные перебои", - добавил эксперт.

Министр нефти Кувейта Тарик аль-Руми в четверг заявил журналистам, что страны ОПЕК готовы восполнить нехватку нефти на рынке, которая может возникнуть из-за санкций, за счет сворачивания собственных ограничений на добычу.

Участники рынка продолжают следить за динамикой американо-китайских торговых отношений. Белый дом подтвердил накануне, что президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе.

