Подъем цен на нефть превысил 5%, Brent подорожала почти до $66 за баррель

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Рост цен на нефть на торгах в четверг усилился и уже превышает 5% на фоне введения Вашингтоном санкций в отношении российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 13:05 по московскому времени составила $65,97 за баррель, что на $3,38 (5,4%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $3,29 (5,62%), до $61,79 за баррель.

Решение о новых санкциях в отношении РФ администрация президента США Дональда Трампа мотивировала "недостатком серьезной приверженности России к мирному процессу по завершению войны на Украине". Трамп заявил, что отменил планировавшуюся в Будапеште встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее на этой неделе Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему сокращать импорт российской нефти. В среду американский президент сказал, что намерен обсудить вопрос поставок нефти из РФ и с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что Трамп и Си Цзиньпин встретятся на следующей неделе на саммите АТЭС в Южной Корее.

"Это важные события, - отмечает руководитель отдела стратегии Saxo Bank на сырьевых рынках Оле Хансен. - Это может изменить появившийся в последнее время нарратив об избытке предложения на рынке".

Евросоюз в четверг обнародовал 19-й пакет санкций против РФ, предусматривающий, в частности, завершение отказа от российского СПГ к 1 января 2027 года.

