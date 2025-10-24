Поиск

ЦБ ожидает, что перенос временных факторов в инфляцию продлится до середины 2026 г.

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Перенос временных факторов в инфляцию продлится до середины 2026 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Она отметила, что текущие темпы роста цен в сентябре ускорились, что в основном связано с динамикой цен на бензин и овощи. По словам главы ЦБ, изменение сезонности в ценах на овощи (летом отмечалось нетипично раннее и сильное сезонное удешевление плодоовощной продукции, а осенью цены вернулись к росту) и напряженность на топливном рынке являются временными проинфляционными факторами.

"Но даже если очистить инфляцию от этих и других временных факторов, то ее устойчивые показатели все еще выше 4%. Нет выраженной тенденции к их снижению. Большинство индикаторов устойчивой инфляции уже несколько месяцев находятся в диапазоне 4-6%. Инфляционные ожидания остаются высокими. Ценовые ожидания предприятий в октябре даже выросли после того, как несколько месяцев практически не менялись, и выросли, прежде всего, в торговле. Компании объясняют повышение своих оценок, в том числе предстоящим увеличением налога", - отметила Набиуллина.

"Инфляционные ожидания населения в октябре не изменились. В обновленном прогнозе оценка инфляции в следующем году повышена до 4-5%. Этот пересмотр вызван временными проинфляционными факторами, включая ситуацию на топливном рынке, повышение налогов, а также индексацию коммунальных тарифов более высокими темпами. По нашей оценке, перенос этих факторов в цены продлится до середины следующего года. Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет оставаться на цели", - добавила она.

