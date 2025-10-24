ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2025 год до 6,5-7%, на 2026 год - до 4-5%

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Банк России повысил прогноз по инфляции на этот год до 6,5-7% с ожидавшихся в июле 6-7%, на 2026 год - до 4-5% с прогнозировавшихся ранее 4%, тем самым сместив достижение таргета по уровню инфляции в 4% на 2027 год.

"Повышение прогноза на 2026 год связано с действием разовых проинфляционных факторов. Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели", - говорится в пресс-релизе ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу.

Комментируя изменение прогноза на этот год, в Банке России отметили, что в III квартале 2025 года текущий рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 6,4% в пересчете на год после 4,4% кварталом ранее. Показатель базовой инфляции составил 4,3% после 4,4% во II квартале. Большинство устойчивых показателей инфляции, как указывают в ЦБ, находится в диапазоне 4-6% в пересчете на год.

"На повышение текущих темпов роста цен значимо повлияли разовые факторы. Среди них рост стоимости моторного топлива и более быстрое удорожание плодоовощной продукции, чем обычно в осенние месяцы. Ценовая динамика остается неоднородной по компонентам потребительской корзины", - отмечается в сообщении.

Кроме того, на повышенном уровне сохраняются инфляционные ожидания, что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.

В отношении изменения прогноза на 2025-2026 гг. Банк России также отметил проинфляционное влияние планируемого со следующего года повышения НДС до 22% с 20%.

"В конце 2025 и начале 2026 года текущее инфляционное давление временно усилится под действием ряда факторов, в том числе связанных с подстройкой цен и реакцией инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС", - считают в ЦБ.