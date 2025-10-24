Поиск

Совет "Инарктики" увеличится до 9 директоров для усиления экспертизы в цифровизации

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Инарктика", ведущего производителя атлантического лосося и форели в России, на внеочередном собрании одобрили расширение состава совета директоров компании до девяти членов с нынешних восьми. В совет может войти еще один независимый директор, сообщила компания.

"Это решение отражает стремление "Инарктики" следовать лучшим практикам корпоративного управления и нацелено на усиление стратегической экспертизы в сфере технологического развития. Расширение состава совета позволяет привлечь независимого члена совета директоров для курирования вопросов, связанных с внедрением передовых решений области цифровых технологий и соответствует долгосрочной стратегии эффективного роста и дальнейшего развития вертикальной интеграции", - говорится в пресс-релизе.

Сейчас совет директоров компании состоит из восьми членов, семь из которых независимые. Компания планирует до конца 2025 года провести внеочередное собрание акционеров для избрания обновленного состава совета директоров в рамках действующих законодательных и корпоративных процедур.

Компания также сообщает, что планомерно внедряет технологии на базе искусственного интеллекта для роста эффективности бизнеса. В частности, технологии на базе компьютерного зрения используются для контроля процесса кормления, анализ больших данных - для прогнозирования веса и размерных рядов рыбы.

"Инарктика" занимается выращиванием атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии.

Компания располагает собственным флотом для обеспечения всех производственных процессов - от живорыбных судов для перевозки мальков и товарной рыбы до кормораздаточных барж. В мае 2025 года "Инарктика" получила модернизированное под потребности компании живорыбное судно вместимостью до 173 тонн и ведет строительство новой кормораздаточной баржи.

