Белый дом заявил, что данные по инфляции в США за октябрь могут не выйти из-за шатдауна

Фото: Celal Gune/Anadolu via Getty Images

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Правительство США, вероятно, не сможет опубликовать данные о динамике потребительских цен за октябрь из-за продолжающегося шатдауна, заявил Белый дом.

Приостановка финансирования не дает возможности специалистам, занимающимся подготовкой этих данных, выйти на работу, что "лишает нас крайней важной информации", говорится в посте Белого дома в соцсети X.

В заявлении отмечается также, что это первый случай в истории, когда отчет по инфляции не будет опубликован.

Шатдаун в США, продолжающийся 24-й день, уже является вторым по длительности за всю историю и может стать рекордно долгим. Поскольку в ближайшее время президент Дональд Трамп отправляется в поездку по Азии, приостановка работы правительства может продолжиться и в ноябре. Таким образом, есть реальная вероятность, что нынешний шатдаун побьет предыдущий рекорд в 35 дней, зафиксированный в ходе первого срока Трампа на посту президента.

Работа правительственных учреждений была приостановлена 1 октября, поскольку Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования. Документ был одобрен Палатой представителей, однако в Сенате республиканцам не хватило голосов, а демократы поставили условие об увеличении субсидий на медицинское обслуживание в рамках программы Affordable Care Act для 22 млн американцев.

"Демократы выбирают продолжение шатдауна, и это, скорее всего, приведет к тому, что октябрьский отчет по инфляции не будет опубликован, что оставит бизнес, рынки, семьи и Федеральную резервную систему в неопределенности", - написала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в X.

Министерство труда США обнародовало сентябрьские данные о динамике потребительских цен в пятницу - с более чем двухнедельной задержкой из-за шатдауна.

Рост потребительских цен в стране в прошлом месяце ускорился до 3% в годовом выражении с 2,9% в августе.

