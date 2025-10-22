Шатдаун в США стал вторым по длительности в истории и может оказаться рекордно долгим

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Шатдаун в США, продолжающийся 22-й день, уже является вторым по длительности за всю историю и может стать рекордно долгим.

Поскольку позднее на этой неделе президент США Дональд Трамп отправляется в поездку по Азии, законодатели и их помощники в Конгрессе предупреждают, что приостановка работы правительства может продолжиться и в ноябре. Таким образом, есть реальная вероятность, что нынешний шатдаун побьет предыдущий рекорд в 35 дней, зафиксированный в ходе первого срока Трампа на посту президента страны.

Работа правительственных учреждений США была приостановлена 1 октября, поскольку Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования работы федеральных ведомств. Документ был одобрен Палатой представителей, однако в Сенате республиканцам не хватило голосов, а демократы поставили условие об увеличении субсидий на медицинское обслуживание в рамках программы Affordable Care Act для 22 млн американцев.

Состоявшаяся во вторник встреча Трампа с сенаторами-республиканцами, по-видимому, лишь укрепила решимость представителей партии отказаться от переговоров с демократами, пишет агентство Bloomberg.

"Наше послание очень простое: мы не позволим себя шантажировать их безумным планом", - сказал Трамп по итогам встречи.

Лидеры демократов в Сенате и Палате представителей Чак Шумер и Хаким Джеффрис обращались к Трампу с просьбой о проведении встречи до его поездки по Азии, однако президент заявил, что будет говорить с ними только после завершения шатдауна.

Для утверждения в Сенате законопроекта о временном финансировании, который ранее был одобрен нижней палатой Конгресса и действует до 21 ноября, необходимы голоса по крайней мере восьми демократов.

Лидер республиканцев в Сенате Джон Тун публично пообещал демократам провести голосование по вопросу субсидий на медицинское обслуживание после возобновления работы правительства, однако они сомневаются, что этот вопрос будет вынесен на голосование.

Экономические последствия шатдауна станут особенно заметны уже на этой неделе, когда гражданские федеральные служащие не получат свою первую полноценную зарплату, отмечает Bloomberg.

Белый дом также предупредил о возможных проблемах с выплатами военнослужащим и риске прекращения федеральной программы продовольственной помощи в следующем месяце.

Администрация Трампа пытается надавить на демократов и пригрозила закрыть ряд федеральных проектов в штатах, традиционно поддерживающих эту партию. На данный момент уже закрыты или приостановлены проекты на сумму $28 млрд.