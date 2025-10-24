Brent завершает неделю ростом котировок и торгуется у $66,7 за баррель

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в пятницу и завершают неделю максимальным ростом с июня на фоне введения Минфином США санкций против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛи".

К 18:00 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,68 (1,03%) до $66,67 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,51 (0,83%), до $62,3 за баррель.

С начала недели как Brent, так и WTI подорожали примерно на 9%.

О новых санкциях в отношении российского энергетического сектора на этой неделе объявил и Евросоюз. В частности, ЕС намерен ускорить отказ от российского СПГ, а также ужесточить ранее введенный запрет на транзакции в отношении "Роснефти" и "Газпром нефти".

"Все ждут сигналов того, насколько существенными будут последствия новых антироссийских санкций, - отмечает аналитик UBS по сырьевым рынкам Джованни Стауново. - Рынок занимает выжидательную позицию, чтобы посмотреть, что будет происходить с потоками нефти".

Накануне Reuters сообщил со ссылкой на источники, что индийские нефтепереработчики готовятся резко сократить импорт нефти из РФ, а крупные нефтяные госкомпании Китая приостановили ее закупки.

Индийская Reliance Industries, которая является крупнейшим в стране покупателем российской нефти, заявила в пятницу, что будет соблюдать западные санкции в отношении Москвы, сохраняя при этом отношения с текущими поставщиками.

"Участники рынка на данный момент далеки от того, чтобы полностью учесть потери российского экспорта в ценах на нефть", - считает аналитик Capital Economics Оливия Кросс.

Это, по ее словам, связано с тем, что прошлые санкции оказывались менее эффективными, чем ожидалось.

Министр нефти Кувейта Тарик аль-Руми заявил накануне, что страны ОПЕК готовы восполнить нехватку нефти на рынке, которая может возникнуть из-за санкций в отношении России, за счет сворачивания собственных ограничений на добычу.