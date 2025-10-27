"Софтлайн" продлевает buyback еще на год

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Софтлайн" решил продлить программу обратного выкупа акций еще на 12 месяцев, сообщила компания.

Объем buyback сохраняется и составит до 5% УК.

"Данное решение связано, прежде всего, с уверенностью менеджмента группы в рыночной недооцененности ПАО "Софтлайн", а также убежденностью в росте капитализации холдинга в обозримой перспективе", - говорится в сообщении.

В октябре 2024 года совет директоров компании утвердил buyback до 5% УК в течение года. За этот период было выкуплено около 15,5 млн акций ПАО "Софтлайн", отмечается в сообщении.

Акции ПАО "Софтлайн", которые будут приобретены в рамках обратного выкупа, будут использованы в целях финансирования M&A-сделок компании и обеспечения опционных программ мотивации сотрудников.