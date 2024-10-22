СД "Софтлайна" утвердил программу buyback объемом до 5% акций компании

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Софтлайн" на заседании во вторник утвердил программу обратного выкупа акций в размере до 5% от уставного капитала компании.

Срок действия программы - 12 месяцев, говорится в сообщении компании. Акции будет приобретать ООО "Софтлайн Проекты".

Выкупленные акции будут использованы для финансирования M&A-сделок и обеспечения опционных программ мотивации сотрудников.

По словам СЕО "Софтлайна" Владимира Лаврова, приведенным в сообщении, менеджмент и совет директоров считают, что нынешняя цена акций компании не отражает фундаментальных характеристик бизнеса и его темпов роста.

"Например, в I полугодии 2024 года скорректированная EBITDA группы увеличилась более чем в 3 раза по сравнению с I полугодием 2023 года - до 3,4 млрд рублей. При этом те амбициозные цели и задачи, которые компания ставит перед собой и уверенно движется к их выполнению, в ближайшем будущем также обеспечат группе существенный прирост по всем основным финансовым показателям", - сказал Лавров. Он уточнил, что основными факторами роста являются успешная M&A-стратегия, активная международная экспансия и развитие портфеля собственных решений.

ПАО "Софтлайн" - поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Бумаги компании торгуются на МосБирже.

Уставный капитал ПАО "Софтлайн" составляет 600 тыс. рублей и разделен на 400 млн 002 тыс. обыкновенных акций номиналом 0,0015 рублей.

По итогам 2023 года оборот "Софтлайна" по МСФО составил 91,5 млрд рублей, скорр. EBITDA - 4,4 млрд рублей.