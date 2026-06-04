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Сбер изменил прогнозы по конфликту на Ближнем Востоке и валютному курсу

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк сдвинул вправо ожидания по завершению конфликта на Ближнем Востоке, поэтому повысил прогноз по цене на нефть и улучшил ожидания по валютному курсу, заявил зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

"Мы сейчас пересмотрели наиболее вероятный срок окончания политического кризиса между США и Ираном, сдвинули его с июня на сентябрь-октябрь и в этой связи повысили прогноз цены на нефть, вслед за этим, конечно, скорректировали и курс рубля. Сейчас наш таргет в этом сценарии базовом находится между 80-85 рублями за доллар на конец года", - сообщил Скворцов журналистам на ПМЭФ.

"Если мы предположим сценарий, что конфликт разрешится немедленно, в июне, например, то курс рубля будет более слабый - диапазон 85-90 рублей. Два сценария, которые у нас есть на столе", - отметил зампред Сбера.

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