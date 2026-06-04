Президент РФ заявил, что жесткие меры по снижению инфляции дают результат

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Жесткие меры финансовых властей РФ, направленные на подавление инфляции, дают результат, заявил президент РФ Владимир Путин.

При этом он отметил, что постоянно слушает дискуссии между ЦБ и экономическим блоком правительства о темпах снижения ставки.

"Что касается экономики, как сказал Марк Твен, слухи о моей смерти сильно преувеличены... Прежний президент США говорил, что экономика России разорвана в клочья. Но не надо выдавать желаемое за действительное... Экономика ЕС за последние три года выросла в районе 3%, экономика России выросла на 10%, больше чем в три раза, чем экономика ЕС", - сказал Путин в ходе встречи в четверг с руководителями международных информационных агентств, комментируя вопрос о проблемах в российской экономике.

Президент отметил, что в 2025 году экономка РФ выросла немного, "но все-таки на 1%, и продолжает расти сейчас".

По его словам, были вопросы, связанные с инфляцией, именно поэтому ЦБ принял ряд жестких решений для подавления инфляции. "Это жесткие решения - поднятие ключевой ставки, но этим меры дают результат", - заявил он.

По его словам, инфляция в РФ возвращается к плановому показателю, в годовом выражении сейчас 5,4% - "это уже хороший результат". При этом, по словам президента, продолжает расти промпроизводство, реальные доходы населения, реальные зарплаты.

"Мероприятия, которые проводят наши экономические и финансовые власти дают результат, хотя ЦБ сознательно пошел на повышение ключевой ставки серьезным образом, а сейчас уже несколько раз ее сокращал до 14,5%. Многие считают, что и этого мало, нужно еще сокращать, не буду комментировать это. Я постоянно слушаю эту дискуссию между экономическим блоком правительства и ЦБ и так далее. Но результат достигается", - заявил Путин.

"Мы сознательно пошли на охлаждение экономики. Мы не хотим гиперинфляции... Боремся за здоровье российской экономики в целом (...). Все это дает нам основание полагать, что мы на правильном пути и чувствуем себя уверенно", - сказал президент.