Поиск

Президент РФ заявил, что жесткие меры по снижению инфляции дают результат

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Жесткие меры финансовых властей РФ, направленные на подавление инфляции, дают результат, заявил президент РФ Владимир Путин.

При этом он отметил, что постоянно слушает дискуссии между ЦБ и экономическим блоком правительства о темпах снижения ставки.

"Что касается экономики, как сказал Марк Твен, слухи о моей смерти сильно преувеличены... Прежний президент США говорил, что экономика России разорвана в клочья. Но не надо выдавать желаемое за действительное... Экономика ЕС за последние три года выросла в районе 3%, экономика России выросла на 10%, больше чем в три раза, чем экономика ЕС", - сказал Путин в ходе встречи в четверг с руководителями международных информационных агентств, комментируя вопрос о проблемах в российской экономике.

Президент отметил, что в 2025 году экономка РФ выросла немного, "но все-таки на 1%, и продолжает расти сейчас".

По его словам, были вопросы, связанные с инфляцией, именно поэтому ЦБ принял ряд жестких решений для подавления инфляции. "Это жесткие решения - поднятие ключевой ставки, но этим меры дают результат", - заявил он.

По его словам, инфляция в РФ возвращается к плановому показателю, в годовом выражении сейчас 5,4% - "это уже хороший результат". При этом, по словам президента, продолжает расти промпроизводство, реальные доходы населения, реальные зарплаты.

"Мероприятия, которые проводят наши экономические и финансовые власти дают результат, хотя ЦБ сознательно пошел на повышение ключевой ставки серьезным образом, а сейчас уже несколько раз ее сокращал до 14,5%. Многие считают, что и этого мало, нужно еще сокращать, не буду комментировать это. Я постоянно слушаю эту дискуссию между экономическим блоком правительства и ЦБ и так далее. Но результат достигается", - заявил Путин.

"Мы сознательно пошли на охлаждение экономики. Мы не хотим гиперинфляции... Боремся за здоровье российской экономики в целом (...). Все это дает нам основание полагать, что мы на правильном пути и чувствуем себя уверенно", - сказал президент.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент РФ заявил, что жесткие меры по снижению инфляции дают результат

Башкирия продала часть своего пакета "Башнефти" с возможностью обратного выкупа

Нефть ускорила снижение, Brent опустилась до $95,1 за баррель

С рядом нефтекомпаний уже достигнуты договоренности о поставках топлива на внутренний рынок

Силуанов надеется на успех новой попытки продать ЮГК

 Силуанов надеется на успех новой попытки продать ЮГК

"Почта России" и почта США восстановили доставку посылок в Россию

Сбербанк пока не планирует входить в капитал цифровых платформ

 Сбербанк пока не планирует входить в капитал цифровых платформ

В Думу внесли проекты о мониторинге цен на продукты

 В Думу внесли проекты о мониторинге цен на продукты

Генсек ОПЕК ожидает, что баланс на мировом нефтяном рынке выровняется к 2027 г.

 Генсек ОПЕК ожидает, что баланс на мировом нефтяном рынке выровняется к 2027 г.
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2478 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9745 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 81 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов