"Аэрофлот" не видит рисков от снижения доли государства в компании

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" не видит рисков для своей деятельности в связи с планами РФ продать 23,76% акций компании, сообщил гендиректор перевозчика Сергей Александровский журналистам на ПМЭФ-2026.

"Продажа планируется через рынок, что совсем не исключает приобретения на рынке, в том числе и каким-то якорным институциональным инвестором. Каких-то негативных моментов, связанных с уменьшением доли государства (до контрольного пакета - ИФ), точно не вижу", - сказал Александровский.

Достаточно длительное время "Аэрофлот" был с долей контроля государства на уровне 51% (сейчас 73,8% - ИФ), напомнил он: "По сути, мы вернемся к этим значениям. Для нас никак ситуация не изменится". Для компании дополнительный объем акций на рынке - "всё равно это как бы дополнительный интерес", также отметил глава "Аэрофлота".

"Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы реализация этого пакета для государства была максимально эффективна", - заверил он.

В конце мая Росимущество объявило о проведении отбора организатора продажи 23,76% акций ПАО "Аэрофлот", принадлежащих государству. В качестве основания было указано поручение правительства от 28 апреля. Претендент должен обладать опытом размещения акций на фондовом рынке.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную компанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций компании (и, следовательно, сохранит контроль при продаже 23,76%), 1,2% составляют квазиказначейские бумаги, 25% находятся в свободном обращении.