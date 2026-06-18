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Финансирование госпрограммы комплексного развития села с 2020 г. составило почти 500 млрд руб.

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Государство с 2020 года направило почти 500 млрд рублей на финансирование программы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

"С 2020 года реализуется отдельная государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий". За прошедший период с учетом текущего года объем средств, выделенных на эту программу, составил почти 500 млрд рублей. Преобразования, с учетом текущего года, охватят порядка 13 тыс. населенных пунктов по всей России и положительно скажутся на качестве жизни уже 20 млн человек. Построено и модернизировано больше 6 тыс. объектов инфраструктуры", - цитирует вице-премьера его пресс-служба в сообщении по итогам рабочей поездки в Саратовскую область.

Патрушев посетил Балаковский район, где планируется новая жилищная застройка. В рамках госпрограммы там уже смонтированы канализационные сети, выполнены работы по монтажу системы газоснабжения, продолжается строительство внутрипоселковой автомобильной дороги. Это позволит полностью обеспечить 440 участков необходимой инфраструктурой.

С начала реализации госпрограммы в Саратовской области ее мероприятия охватили около 250 тыс. сельских жителей.

Вице-премьер также осмотрел поля агрофирмы "Пегас", которая специализируется на выращивании зерновых и технических культур, встретился с председателем совета директоров ГАП "Ресурс" Виктором Наурузовым. Компания является крупнейшим производителем мяса птицы в РФ, занимается также растениеводством и производством продуктов питания.

Дмитрий Патрушев
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