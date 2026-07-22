Финансирование программы комплексного развития села с 2020 года составило 0,5 трлн рублей

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Финансирование госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", которая реализуется с 2020 года, составило почти 0,5 трлн рублей, сообщила журналистам в Саранске глава Минсельхоза Оксана Лут.

"Бюджет нашей программы по комплексному развитию сельских территорий за это время составил почти 0,5 трлн рублей. Практически все регионы страны, даже менее сельскохозяйственные, участвуют в ней", - отметила она.

По ее словам, в 2026 году в рамках госпрограммы планируется создать 20 тысяч рабочих мест. "Более 500 объектов должны пройти через эту программу и порядка 3 млн человек должен быть охват ею в тысяче населенных пунктов", - сказала министр.

Лут подчеркнула, что "инфраструктурное направление - одно из ключевых для того, чтобы можно было комфортно и успешно работать и жить на селе".

Госпрограмма рассчитана на период до 2030 года. Она содержит мероприятия, нацеленные на создание новых рабочих мест, доведение уровня обеспеченности сельских территорий инфраструктурными объектами до городских стандартов. Программа включает федеральные проекты "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений", "Содействие занятости сельского населения", "Благоустройство сельских территорий", "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях".